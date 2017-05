BMW moet productie deels stilleggen

De Duitse automaker BMW kampt met problemen bij fabrieken in Duitsland, China en Zuid-Afrika. Doordat er onderdelen ontbreken heeft de automaker de productie tijdelijk moeten stilleggen. In Leipzig ligt de productie gedeeltelijk stil. In China en Zuid-Afrika wordt zelfs een dag helemaal niet gewerkt. Het logistieke probleem zou ook vorige week bij de fabriek in München voor vertraging in het productieproces hebben gezorgd. BMW heeft inmiddels een speciale werkgroep in het leven geroepen die de kink in de productiekabel moet oplossen.