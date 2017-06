Blootgewoon

Vanaf de jaren 50 dompelde de Pools-Parijse fotograaf Jeanloup Sieff zich onder in de celebrity-wereld. Zijn zwartwitportretten van onder meer Serge Gainsbourg, Jane Birkin en Yves Saint-Laurent zijn iconisch. Wijlen Jeanloup maakte daarnaast ook veel modereportages en naaktfoto's. Zijn dochter Sonia volgt haast hetzelfde parcours. Ook zij schiet portretten en fashion voor Vanity Fair en Vogue. En met haar eerste boek Les Françaises waagt ze zich nu ook aan bloot. Ze liet tientallen beeldige landgenotes uit de kleren gaan en maakte er sensuele foto's van. Zónder Photoshop. De voorstelling van het boek in Parijs, twee maanden geleden, was een grote hit. Nu zijn de foto's voor het eerst te zien in Brussel. Nog tot 10 juni, Vilain XIIII-straat 20 in Elsene, atelier-relief.com.