Bisschoppen reageren op euthanasiedebat

De Belgische bisschoppen roepen op tot grote terughoudendheid en volgehouden dialoog bij vragen naar euthanasie omwille van ondraaglijk psychisch lijden. De bisschoppen nemen uitdrukkelijk standpunt in als reactie op het bericht dat de Belgische groep van de Broeders van Liefde euthanasie mogelijk maakt voor wie niet-terminaal is. "Ons standpunt betekent geenszins dat we de lijdende mens in de steek laten", laten de bisschoppen weten. "We zijn ons ervan bewust hoe groot het psychische lijden kan zijn. Juist dan komt het erop aan nabij te blijven en niet los te laten." Volgens de bisschoppen overschrijdt euthanasie bij niet-terminale patiënten een verbod dat al geldt sinds "het allervroegste begin van menselijk samenleven".