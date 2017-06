Bill Cosby maakt grapjes op zijn proces wegens seksueel misbruik

Door zijn rol als sympathieke arts in The Cosby Show werd Cosby jarenlang in Amerika op handen gedragen. Tot getuigenissen over misbruik opdoken. De afgelopen jaren betichtten meer dan zestig vrouwen hem van ongewenste intimiteiten, aanranding of verkrachting. Dit is het eerste strafproces tegen de acteur. Andrea Constand (44), voormalig medewerkster van de Temple University in Philadelphia en een kennis van Cosby, stelt dat de acteur haar in 2004 na een avondje uit in zijn woning drogeerde en seksueel misbruikte toen ze buiten westen was. De komiek pleit onschuldig. Volgens hem was er sprake van wederzijdse toestemming.