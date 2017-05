Beste vrienden

► De Amerikaanse president Donald Trump en zijn first lady Melania worden door de Saudische koning Salman bin Abdul Aziz ontvangen in het Murabba-paleis in Riyad. Trump zette afgelopen weekend de vriendschappelijke strekking van zijn bezoek aan Saudi-Arabië in de verf. In een speech riep hij de Saudi's gisteren op tot een coalitie tegen extremisme en terreur, maar hij zei ook: 'Wij gaan onze manier van leven op geen enkele manier opleggen, waar ook ter wereld. Washington mikt op samenwerking en vertrouwen.' Over de mensenrechten moeten de Saudi's dus weinig bemoeienis verwachten van de Amerikanen. ► 2, 5