Belgisch keurmerk

CHARLOTTE PRINGELS

Afstudeerjaar: 2012 Ontwerpster Charlotte Pringels is razendsnel naam voor zichzelf en haar gelijknamig label aan het maken sinds de lancering in 2013, amper een jaar nadat ze afstudeerde aan de Antwerpse Modeacademie. De 28-jarige creëert elegante silhouetten waarbij kwalitatieve materialen, duurzaamheid en individualiteit centraal staan. "Bij castings ga ik op zoek naar dat ene speciale gezicht. Op dat type vrouw staat immers geen leeftijd. Het is iemand met persoonlijkheid. Iemand die zich niet laat dicteren door de laatste modetrends en gesteld is op kwaliteit."