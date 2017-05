Belgisch filmpionier Emile Degelin overleden

Emile Degelin werd in 1926 geboren in Diest, en legde vanaf de jaren 50 de basis voor het Belgische filmlandschap. Hij liep onder meer stage aan de New Yorkse Actors Studio, waar ook Marilyn Monroe, Marlon Brando en Al Pacino een acteeropleiding genoten, en stond in 1952 mee aan de wieg van de filmafdeling aan het Rijksinstituut voor Toneel- en Cultuurspreidingstechnieken in Brussel. Van 1982 tot 1991 was hij docent aan Studio Herman Teirlinck in Antwerpen. Degelin maakte zowel kortfilms als docu's en langspeelfilms. Zijn werk was te zien op beroemde filmfestivals, zoals dat van Cannes (1960, Si le vent te fait peur) en Venetië ('68, Palaver).