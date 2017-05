Ik vind dat je het ons amper kwalijk kunt nemen: onze landszonde, onze Belgian dream. Geboren zijn met een baksteen in de maag. Ook al oogsten we misschien meer ugly Belgian houses dan pretty bouwprojecten op onze schaarse gronden. Maar zelfs die lelijke huizen kan ik mensen moeilijk kwalijk nemen. Elke baksteen draagt namelijk een boodschap in zich. En als het goed zit, ook iets van hoop en visie. Van een persoonlijk project - 'iets speciaals (in den hof) willen' - tot de uit klei gebakken fundamenten van een wereldbeeld. Bakstenen zijn het basisingrediënt van onze grootste dromen, van hoe huis, thuis en tuinkot, onderneming of plein, en in hun verlengde de wereld, moeten zijn. Vaak kunnen gebouwen je de sporen, soms de littekens, tonen van het heersende mensbeeld of het nastrevenswaardige.