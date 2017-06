Belg getuige van aanslag in Borough Market

Nog altijd duiken verhalen op van mensen die zaterdagavond getuige waren van de dodelijke aanslag in Londen. Ook Alex, een Belg die in een van de restaurants in Borough Market werkt, ontsnapte op het nippertje. "We hadden net de deur gesloten toen een man met een bebloed mes aanklopte", vertelde hij aan de Nederlandse zender RTL. "'Dit is voor Allah', riep hij. Toen hij merkte dat hij niet naar binnen kon, is hij het restaurant aan de overkant binnengegaan." Dat restaurant is Black & Blue, waar er slachtoffers vielen. Ook naast de zaak van Alex, in de Elliot's, is er bloed gevloeid. Een echtpaar op straat getuigde hoe ze een man neergestoken zagen worden door een dader in een rood trainingspak.