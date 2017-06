Bank Venezuela devalueert munt met 64 procent

De centrale bank in Venezuela heeft gisteren de waarde van de nationale munt, de bolivar met 64 procent laten zakken tegenover de Amerikaanse dollar. Met de devaluatie wil de regering van Nicolas Maduro de zwarte markt een hak zetten. Maar de vrees bestaat dat de prijzen in het land nog verder zullen stijgen - het land kampt nu al met een recordinflatie die voor sociale onrust zorgt. Op het veilingplatform Dicom werd gisteren 2.010 bolivar per dollar betaald. De vorige wisselkoers bedroeg nog 728 bolivar. In totaal werd 24 miljoen Amerikaanse dollar verhandeld, zo'n 21,4 miljoen euro. Analisten vermoeden dat het nieuwe wisselkoersmechanisme niet lang zal standhouden. Venezuela heeft de kapitaalinvoer in 2003 beperkt, wat leidt tot voedseltekorten en een gebrek aan medicijnen.