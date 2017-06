Arsenal verlengt contract Wenger met twee seizoenen

Arsenal heeft het contract van coach Arsène Wenger (67) met twee seizoenen verlengd. Dat bevestigt het nummer vijf van het afgelopen Premier League-seizoen op de clubwebsite. "Het is onze ambitie om de Premier League en andere belangrijke trofeeën in Europa te winnen. Arsène is de beste persoon om dit te realiseren", verklaart aandeelhouder Stan Kroenke. De Fransman zwaait al sinds 1996 de plak bij Arsenal. Dit seizoen kon Wenger zijn club voor het eerst niet voor de Champions League plaatsen, en dat voedde de geruchten dat zijn contract niet zou worden verlengd. De 'Gunners' wonnen afgelopen weekend wel de FA Cup na een 2-1-zege tegen kampioen Chelsea. "Ik hou van deze club en ik kijk met optimisme en opwinding uit naar de toekomst", zegt Wenger op de clubwebsite.