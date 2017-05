In de achteruitkijkspiegel zie ik haar met grote ogen kijken naar de bontgekleurde springkastelen. We rijden door een villawijk waar de communiekoorts in alle hevigheid is losgebarsten. Her en der verrijzen plastic luchtpaleizen uit perfect gesneden gazons. Ze vraagt of ze volgend jaar ook een kindje van God mag worden. De parabels die de juf tijdens de godsdienstlessen vertelt, hebben een diepe indruk nagelaten. Ze is niet de eerste die me de vraag stelt. Mijn twee oudere kinderen waren op zevenjarige leeftijd ook in de ban van de man die op water kon lopen. Voor de derde keer op rij bereid ik me voor op een existentieel gesprek. Bij mijn oudste dochter ging het snel. Zij koos meteen voor een lentefeest toen ze hoorde over Eva en de rib van Adam.