Ariana Grande geeft benefiet in Manchester

De Amerikaanse zangeres Ariana Grande geeft zondag een groot concert in Manchester. Tijdens het concert krijgt Grande het gezelschap van verschillende andere sterren die een eerbetoon willen brengen aan de slachtoffers van de aanslag. Justin Bieber, Coldplay, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Katy Perry, Usher, Take That en Niall Horan zullen eveneens op het podium verschijnen. Het concert zal doorgaan op het Old Trafford-cricketterrein in Manchester, dat een capaciteit heeft van 50.000 toeschouwers. De BBC zal het evenement, 'One Love Manchester' gedoopt, live uitzenden op radio en televisie. Het begint om 20.15 uur Belgische tijd om drie uur later te eindigen. Tickets zijn vanaf donderdag te koop. Wie aanwezig was op het oorspronkelijke optreden van Ariana Grande mag gratis binnen. De opbrengst gaat naar het hulpfonds "We Love Manchester".