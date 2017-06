Antwerpse knip zorgt voor 'best wat hinder'

De stad Antwerpen had gisteren een evaluatie klaar na de eerste echte ochtendspits die volgde op de gevreesde knip in de Leien. In de binnenstad viel het verkeer mee, concludeert de stad, maar zoals gevreesd was er wel 'behoorlijk wat hinder' voor het verkeer van buiten de stad dat vanuit het noorden of vanop Linkeroever de stad in wilde. De boodschap om op de Singel of Antwerpse ring te blijven en de juiste 'toegangspoort' voor de stad te kiezen, werd echter wel goed opgevolgd, klinkt het. Het congestieniveau van het wegverkeer in Antwerpen bedroeg op het hoogtepunt van de ochtendspits 72 procent, terwijl dat normaal op een dinsdagochtend 40 procent is. Dat zegt navigatiebedrijf TomTom op basis van gegevens van de eigen gebruikers.