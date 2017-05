Anonieme hulplijn voor pedofielen

Vanaf vandaag kan wie zich seksueel aangetrokken voelt tot minderjarigen terecht op het gratis en anonieme nummer 0800/20050. De hulplijn heet Stop It Now!, naar een Amerikaans project voor daderpreventie, dat 25 jaar geleden startte en ook al jaren in Nederland, Groot-Brittannië en Ierland loopt. Wie zich zorgen maakt over zijn of haar seksuele gevoelens of gedrag tegenover kinderen en daar iets wil aan doen, kan bij de hulplijn terecht voor advies en ondersteuning. Als dat niet volstaat, wordt er eventueel doorverwezen naar gepaste hulp. Ook de directe omgeving kan vragen aan de hulplijn stellen.