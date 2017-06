Alsmaar meer sterfgevallen door drugs in Europa

Het aantal sterfgevallen door een overdosis drugs blijft toenemen in Europa. Tegelijkertijd blijven er gevaarlijke nieuwe drugs opduiken, zo waarschuwt het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving in zijn jaarlijks rapport. Na een jarenlange stabilisering neemt het aantal drugsdoden voor het derde jaar op rij toe. In 2015 verloren in de 28 lidstaten van de EU, Noorwegen en Turkije naar schatting 8.441 mensen het leven na een overdosis, een stijging met 6 procent in vergelijking met 2014. Groot-Brittannië en Duitsland zouden bijna de helft van de fatale overdosissen vertegenwoordigen, maar dat valt deels te verklaren door onderrapportering in andere landen. De laatste Belgische cijfers in het rapport dateren van 2013. Heroïne blijft een belangrijke boosdoener, maar ook opioïden die gebruikt worden voor behandelingen worden geregeld in toxicologische verslagen vermeld.