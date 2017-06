Alain Devos: 'We komen van ver'

Met Agnieszka Radwanska (WTA 10) krijgt Alison Van Uytvanck (WTA 113) een topper tegenover zich in de tweede ronde van Roland Garros. De Brabantse is niet kansloos, maar haar toernooi is nu al geslaagd. "Gezien de situatie van waaruit ze terugkrabbelt - twee operaties in een jaar tijd - zijn we heel blij met haar plek in de tweede ronde. Daar hadden we op voorhand zeker voor getekend", zegt trainer Alain Devos. Toch is het opvallend dat Van Uytvanck haar oude tennis heeft opgepikt. "We hebben nog wel wat werk qua benenspel. En ook over haar mentaliteit praten we vrij veel. Ze komt van ver, hè." Devos begon zijn carrière in de VS, kwam zo aan de zijde van de Puerto Ricaanse Monica Puig terecht en vond, via omzwervingen in Spanje en Oekraïne, zijn weg naar het Tennis Vlaanderen-centrum in Wilrijk en Van Uytvanck.