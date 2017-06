Achter de kammen straat

All Saints, Diesel, Levi's, Lee, Essentiel, Adidas. Het is geen geheim meer dat de Kammenstraat zijn ooit zo edgy imago heeft afgeworpen en verveld is tot een volwaardige mainstream winkelstraat van Antwerpen. Naast die grote merken houden ook andere kleinere evergreens er huis zoals Vier, Zappa, Ringz and Thingz (al héél lang) en Fish 'n Chips - hoewel deze onlangs honderd meter verder is opgeschoven en technisch gezien niet meer in de Kammenstraat ligt. Op zaterdag kun je er over de koppen lopen. Tuurlijk, elke toerist kent de Kammenstraat en haar geschiedenis. Alternatief straatje ooit.