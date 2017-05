Absolute veiligheid zal nooit bestaan

Peter Daeninck van de Lokerse Feesten klinkt aangeslagen. "Amper twee weken geleden stond ik in diezelfde zaal in Manchester met mijn dochter. Ze is grote fan van Sabrina Carpenter, die daar toen speelde. Het is werkelijk absurd." De Manchester Arena, die vlak buiten het centrum van Manchester ligt, biedt plaats aan 23.000 mensen, en ligt aan Victoria Station. "Dat is alsof je rechtstreeks via Antwerpen-Centraal in een overdekte wandelgang naar de Koningin Elisabethzaal zou kunnen gaan," weet Daeninck. "Heel handig, maar in dit geval bood net dat misschien een mogelijkheid voor de terrorist."