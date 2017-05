62 Belgische broedvogels bedreigd

Meer dan een derde van alle Belgische broedvogels zijn op Europese schaal bedreigd. Vooral weide- en akkervogels zitten in slechte papieren. Dat blijkt uit een uitgebreid rapport van Birdlife International, waarover Natuurpunt bericht. "Er zijn 184 broedvogelsoorten in België", verduidelijkt Gerald Driessens van Natuurpunt. "Tweeënzestig daarvan zijn zogenaamde 'species of European conservation concern'. Dat betekent dat hun populatiegrootte in heel Europa onrustwekkend klein is. Voor 24 soorten wordt de laatste jaren een duidelijke achteruitgang gesignaleerd in ons land." "Vooral door de intensivering van de landbouw verliezen ze broedgebied en voedsel. In Vlaanderen zijn de populaties van de kievit en de patrijs op die manier gekelderd. Ook de zomertortel, een duivensoort die het moet hebben van houtkanten in landbouwgebied, doet het zo slecht dat hij in België met uitsterven bedreigd is."