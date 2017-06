1.035 Belgische bedrijven failliet in mei

In mei gingen in België 1.035 bedrijven failliet: een stijging met bijna 17 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat zegt bedrijfsinformatiespecialist Graydon. De voorbije maand werden in Brussel 331 faillissementen uitgesproken: bijna 55 procent meer dan een jaar eerder. Daarvoor zijn verscheidene oorzaken. Zo is er sprake van een inhaaloperatie tegenover 2016, toen er "absurd weinig" falingen werden uitgesproken in Brussel. Ook speelt het effect van de aanslagen en de problematiek van de tunnels en de voetgangerszone een rol. Maar alles op de effecten van de aanslagen, de tunnels of de voetgangerszone steken is niet correct, klinkt het bij Graydon. "De stijging van het aantal faillissementen zien we in Brussel ook bij het transport, de bouw of de dienstverlening aan bedrijven."