'Zet poorten paleistuin open voor iedereen'

Het is een krachtmeting die er ooit zat aan te komen en waarvan de uitkomst onvermijdelijk lijkt. De vraag is enkel wanneer de poorten van de koninklijke tuin in Laken eindelijk worden geopend. "De helft van de Brusselse bevolking woont op minder dan twee kilometer van het kanaal", zegt Gerben Van den Abeele van het voor de gelegenheid omgedoopte Picnic The Royal Park. "In deze drukke wijken is helaas niet veel groen te bespeuren en nauwelijks een park die naam waardig.