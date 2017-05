'We werden geboren in Europa, niet in Afrika'

De vondst van twee fossielen in Griekenland en Bulgarije zet mogelijk de hele menselijke ontstaansgeschiedenis op zijn kop. Ze lijken aan te tonen dat de mens niet geboren is in Afrika, maar in Europa. De Belgische antropoloog Steven Van Wolputte (KU Leuven) is echter niet overtuigd.

Tot nog toe gingen de meeste experts ervan uit dat de voorouders van de mens (hominiden) zich ergens tussen de 5 en 10 miljoen jaar geleden afsplitsten van de voorouders van de chimpansee. Algemeen wordt aangenomen dat die afsplitsing plaatsvond in Centraal-Afrika, omdat de vroegste mensachtige beenderen die tot nog toe ontdekt zijn zich allemaal in een gordel rond het midden van Afrika bevonden en tussen de 5 en 7 miljoen jaar oud zijn. Die theorie wordt nu in vraag gesteld.