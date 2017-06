'We bouwden een feestje, drie jaar lang'

Het is 10 januari 2016, iets voor zeven uur 's ochtends, wanneer de Britse fotograaf en muziekproducer Geoff MacCormack telefoon krijgt. Aan de lijn hangt de persoonlijke assistent van David Bowie. "Ik wist meteen dat er iets mis was", vertelt MacCormack anderhalf jaar later. Het nieuws dat Bowie was overleden aan de gevolgen van kanker, kwam als een donderslag bij heldere hemel - MacCormack struikelt nog altijd over zijn woorden, als hij erover spreekt. "Je moet weten: ik zag hem nog regelmatig.