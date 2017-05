'Want we zijn denkers. En schoonmakers'

"Ik doe dit pro Deo. Ik doe dit omdat de mens een prachtig ras is, een intelligent ras - het neusje van de zalm. Wij zijn denkers, grote denkers. Schoonmakers zijn wij ook, als het moet. Wij hebben het geld uitgevonden, de magnetron, de broederlijkheid, de koekoeksklok, de wollen trui, de gelijkheid. Ook het Rode Kruis is een uitvinding van mijn cliënt, en de humor." In het theaterstuk De Mensheid staat de mens terecht. Vernederd door halfbakken intellectuelen, verwarde filosofen en geperverteerde romanschrijvers die hem door het slijk sleuren ter meerdere eer en glorie van zichzelf.