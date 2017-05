'Trappisten en pizza's na de rit'

"Straf dat ik al het onderwerp ben van een retroreportage. Ik ben toch nog altijd coureur?" Ook als hij enthousiast is, houdt Thomas De Gendt (30) vast aan zijn droge en onderkoelde stijl. Het klopt, vijf jaar is weinig als je over wielergeschiedenis spreekt, maar historisch was het moment wel. "Ik geef toe," zegt hij, "ik schrik zelf soms nog als ik mijn naam zie staan in het lijstje met renners die ooit het podium van een grote ronde hebben gehaald." De renner van Lotto-Soudal, toen nog Vacansoleil, doet zijn verhaal op een terras in het Spaanse Calpe.