"Thuis kom ik tot rust"

"Ik heb 26 jaar in Deurle gewoond, maar vier maanden geleden verhuisde ik naar Antwerpen. Ik heb er mijn hart verloren. Letterlijk, want mijn vriend is van daar, maar ik ben ook echt verliefd geworden op deze stad. Toch kom ik nog steeds enorm graag terug naar huis, om even weg te zijn van de drukte, te wandelen in de bossen of te barbecueën in de tuin. De rust en natuur in Deurle geven mij een ontspannen gevoel."

"Ik ga graag uitwaaien aan het Kasteel van Ooidonk. Er is daar een mooie wandelroute naast de Leie. Mijn favoriete plek is echter het nagebouwde Mariagrotje, vlakbij de kerk. Ik heb hier heel veel herinneringen, want ik kom er al heel mijn leven om kaarsjes te branden samen met mijn mama."