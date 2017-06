'Terroristen blijven online de baas'

Na de aanslagen in Londen uitte de Britse premier Theresa May felle kritiek. "We kunnen niet toestaan dat deze ideologie ruimte krijgt om zich te verspreiden. Toch is dat exact wat het internet en de grote bedrijven die internetdiensten leveren, doen", benadrukte de premier. "We moeten internationale akkoorden sluiten die het internet reguleren en de verspreiding van online extremisme en terreurplannen verhinderen." Facebook-directeur Simon Milner zegt dat zijn bedrijf nu al actief is in het verwijderen van terroristische content: "We verwittigen de overheden bij vermoedens van een mogelijke aanslag."