'Techniek is het nieuwe Latijn'

"Zie je die kleine ramen, helemaal in de nok van het gebouw?" Ivan Delaere (54) wijst naar boven. "Daar was vroeger de slaapzaal." Hij is pedagogisch directeur van het VTI in Menen, een school die verspreid ligt door het grensstadje, maar voornamelijk huist in een oude rubberfabriek. Aan de boorden van de Leie en op slechts enkele honderden meter van De Barakken, een niemandsland waar in het weekend honderden kooplustige Fransen op zoek gaan naar goedkopere Belgische producten, geeft Delaere mee vorm aan een van de beste technische scholen van Vlaanderen.