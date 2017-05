'Stelvio wordt ultieme test'

Thijs Zonneveld (36) is niet verrast door de werken van Tom Dumoulin. "Het is knap wat hij doet. Maar het lag in de lijn der verwachtingen", stelt hij. "De Giro was tot gisteren een ronde die Dumoulin op het lijf geschreven is. In het tijdrijden is hij wereldtop, altijd geweest. De twee ritten waarin de klassementsrenners het verschil maakten, waren vergelijkbaar: een makkelijke aanloop met één klim richting finish. Daarop is hij op zijn best. Eén inspanning van een halfuur, dan trapt hij zijn hoogste vermogens.