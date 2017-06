'Sommigen haatten haar. Ik vind haar vooral vertederend'

Wat Suzanne Vega en Carson McCullers onder meer met elkaar gemeen hebben: de gave om met een paar goed gekozen woorden een verhaal te vertellen. Dat maakt meteen dat je Carson McCullers of haar werk niet hoeft te kennen om van het album te kunnen genieten. Elke song is een mijlpaal in haar leven, of komt uit een van haar verhalen. Zo is 'Carson's Blues' een rootsnummer dat tegelijk een gevoel van vervreemding en de broeierige sfeer in het diepe zuiden van de VS neerzet ('Cause nothing that is human/ Is alien to me').