'Overheid krijgt veestallen niet schoon'

In 2004 besloot de Vlaamse regering om landbouwers te ondersteunen die hun stallen ammoniakemissie-arm wilden maken. Wie wilde, kon daarvoor een projectsubsidie krijgen. Een oproep waar gehoor aan gegeven werd, want na een aarzelende start werd er vanaf 2006 jaarlijks voor vele tientallen miljoenen aan steun uitgekeerd. Een kwart van alle varkensstallen en iets minder dan de helft van alle pluimveestallen zou nu voorzien moeten zijn van een filtersysteem. Maar uit het milieurapport blijkt nu dat, ondanks al die steun, de ammoniakuitstoot van veestallen en mesthopen zo goed als constant is gebleven sinds 2004.