'Mijn fiets is mijn ideeëngenerator'

1. fiets "Fietsen is een essentieel onderdeel van mijn werk, ik noem mijn fiets - een BMC road machine - mijn ideeëngenerator. Ik krijg mijn beste ideeën op de fiets. En soms vragen mijn collega's me ook met aandrang om even te gaan fietsen. Het liefst fiets ik in de bergen. Spanje geniet daarbij mijn voorkeur, een veel beter fietsland trouwens dan bijvoorbeeld Italië." 2. Sweater "Deze sweater komt van 'Look mum no hands', een van mijn favoriete adressen in Londen. Je kunt er je koffie drinken terwijl ze je fiets herstellen.