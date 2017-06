'Leo the Lion' is nieuwe premier van Ierland

Nooit hadden de Ieren zo'n jonge premier, en nooit had een Europees land een leider met Aziatische wortels. En het is opmerkelijk dat hij als homoseksueel premier is van een land waar het homohuwelijk pas twee jaar is toegestaan. 'Leo the Lion' was vanaf het begin de favoriet om de 66-jarige Enda Kenny op te volgen. Uiteindelijk kreeg de zoon van een Ierse verpleegkundige en een Indiase arts 60 procent van het centrumrechtse Fine Gael achter zich. "Als mijn verkiezing iets aantoont, is het dat vooroordelen hier geen plaats hebben", zei de nieuwe premier. "Toen mijn vader vijfduizend mijl reisde voor een nieuw bestaan, had hij nooit gedroomd dat zijn zoon de leider van zijn nieuwe vaderland zou worden."