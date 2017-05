''Leftism' was underground. Dat dachten we toch'

'Hi, I'm writing an article on 'Leftism'. Can I come in?" Nooit gedacht dat de deur van de Rollover Studios in Londen zo makkelijk zou openzwaaien, en nog minder dat er iemand in het deurgat zou staan die 22 jaar geleden aan een van de meest legendarische elektronica-albums aller tijden heeft gewerkt: Leftism, de debuutplaat van Paul Daley en Neil Barnes - Leftfield, voor de fans en historici. Ollie J, de man in het deurgat, ziet er vreemd genoeg niet eens zó oud uit.