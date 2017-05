'Kunst is het enige wat ons allemaal zal overleven'

Hij kan het grapje wel smaken. Dat hij de eerste man is voor wie ik om half zes 's ochtends opsta. Het interview vindt al om zeven uur in Villa Empain plaats. HUO: "Ik ben een vroege vogel. En mijn agenda laat geen andere afspraken toe. Ik geef maar twee interviews. Dus als u me wilt spreken, is dit de enige mogelijkheid." Villa Empain, de indrukwekkende art-decowoning die zich tussen allerlei andere villa's op de Brusselse Rooseveltlaan bevindt, ligt er op dit vroege uur nog ingeslapen bij.