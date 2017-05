'Jazz is een bron die nooit opdroogt'

Volgens muziekhistorici vieren we dit jaar de honderdste verjaardag van de jazz. Toch blijft het genre ook een eeuw later moeilijk te bevatten. Niemand begint zijn ontdekkingstocht bij die eerste opname uit 1917. Maar waar dan wel? Bij pianist Jef Neve ging het via funk. Niet die van James Brown, maar die van de jaren 1980. "Als tiener speelde ik in een funkbandje, Mr. Zebedee", vertelt hij. "De gitarist van onze groep had een grote platencollectie, en na elke repetitie zaten we bij hem thuis naar muziek te luisteren.