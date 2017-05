'Ik vrees dat het afgelopen is met de sociaaldemocratie'

Walter Zinzen is 80: een symbolisch getal waarmee hij best kan leven, op voorwaarde dat hij zijn verontwaardiging niet hoeft prijs te geven: 'Moet ik empathisch zijn voor Trump-kiezers? Moet ik een rustig gesprek aangaan met een racist die Michele Obama een aap op hoge hakken noemt? No way!'

"Voilà, deze ga ik buiten aan de deur zetten, ter verwelkoming van onze gasten." Op het moment dat we langs het tuinpad naar Walter Zinzens woonst in Sterrebeek stappen, zet Kris Smet, de vrouw des huizes, een Afrikaans beeldje buiten. "Onze nieuwe aanwinst", zegt ze terwijl ze naast het houten mannetje staat. "Vorige week meegenomen uit Oost-Congo". Smet, eveneens voormalig VRT-medewerker, vertelt dat ze samen met compagnon de route Walter net terug is uit Bukavu.