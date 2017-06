'Ik blijf voor BMC rijden'

In de koers hoor je soms de gekste dingen vertellen - Greg Van Avermaet naar Lotto-Soudal is zo'n onwaarschijnlijk verhaal - maar omdat het heel serieuze mensen waren die het 'nieuws' dinsdag tijdens Gullegem Koerse verkondigden, gingen we toch eens luisteren bij de hoofdrolspeler. Van Avermaet is meteen duidelijk: "Dit slaat nergens op. Ik lig nog een jaar onder contract, dus al de rest is onmogelijk. Zolang BMC doorgaat, blijf ik bij de ploeg." In principe is een lopend contract genoeg om alle andere scenario's uit te sluiten, maar deze keer niet.