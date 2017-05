'Iconische stoel, maar een jeugdzonde'

Het verhaal van ontwerper Peter Ghyczy - spreek je uit als 'gitsie' - vertoont veel gelijkenissen met dat van popsterren wiens eerste nummer een wereldhit was: hoe ingenieus je volgende meesterwerk ook wordt, mensen zullen toch steeds weer over die ene hit beginnen. Maar de Hongaar is vastberaden om daar, samen met zijn jongste zoon Felix (43), verandering in te brengen. De Garden Egg Chair is een icoon van de jaren 60 en 70.