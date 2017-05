'Hoe moet Ariana zich niet voelen?'

Om twaalf uur gaat de bel op de Sint-Martinus Middenschool in Asse. Het schoolplein loopt vol met tieners die voetballen of ergens op het plein rondhangen. "Ik zag het nieuws vanochtend op Instagram, via een bericht van Demi Lovato", vertelt Ashley Sullaphen (14). Ook Mikki El M'Kaddem (14) raakte op de hoogte door de sociale media. "Ik vroeg mijn moeder of het echt waar was. En dat was het." Het groepje tieners kent de zangeres, sommigen zijn fan. Ze willen graag praten over de aanslag in de Manchester Arena, waar vooral leeftijdsgenoten waren samengekomen voor het concert van tieneridool Grande.