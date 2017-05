'Het is de rebellie die ons nog altijd bindt'

"Bon, 't is goed, op het gevaar af dat deze foto ons gaat achtervolgen", zegt Cécile Cornet. "Twee Walen die op een werkdag in een hangmat liggen, zo'n foto valt makkelijk te generaliseren, niet?" Cornet werkte in een recent verleden nog voor Ecolo en is nu als coach verbonden aan de Waalse tegenhanger van vakbond ACV. "We geven hier munitie aan de N-VA. Wat denk je, Melanie, moeten we ons nu verantwoorden? Zeggen dat ik een dag verlof heb en dat jij 4/5de werkt?" (lacht) De zon schijnt in Bois-et-Borsu, een dorp zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van Luik, en het felle licht benadrukt het aansterkende groen van de glooiende Ardennen.