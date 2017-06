'Het is de gele trui, ik blijf hem verdedigen'

Negende in de tijdrit. Wie had dat gedacht? Thomas De Gendt zeker niet. De leider in het Critérium du Dauphiné blijft zichzelf verbazen. Slechts één ding staat vast: vrijdag verliest hij de gele trui. Zegt hij. Zeker is dat hij zijn huid duur zal verkopen.

Vijf seconden minder snel dan Chris Froome. Zeven seconden slechts verloren op Alberto Contador. Richie Porte reed 42 seconden sneller dan Thomas De Gendt. Maar ook dat volstond niet om hem uit de gele trui te rijden. De baard van De Gendt ging eraf. "Dat staat beter voor een tijdrit." En vandaag start De Gendt voor de vierde dag op rij als leider in de Dauphiné. Hij voert ook nog de rangschikking in het bergklassement aan.