'Grote monden leg ik het zwijgen op'

In de bar van het Lowry Hotel in Manchester nestelt Marouane Fellaini (29) zich in een leren zeteltje. Alles gaat goed. "Relax", zegt hij. Enkel in zijn gestes is hij soms gejaagd. Hij speelt met zijn autosleutels, beweegt de benen, frunnikt aan zijn handen. "Ik ben redelijk hyperactief. Ik moet iets om handen hebben."