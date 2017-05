'Groot-Brittannië heeft door brexit meer migranten nodig'

De vergrijzende bevolking, een tekort aan arbeidskrachten en een lage productiviteit betekenen dat het Verenigd Koninkrijk een toestroom van 200.000 migranten per jaar nodig heeft. Premier May wil het aantal migranten naar het Verenigd Koninkrijk beperken tot enkele tienduizenden per jaar. Dat bevestigden de Conservatieven deze week in hun beleidsverklaring. Volgens het nieuwe rapport is er dus een veelvoud van dat aantal nodig. De denktank bekritiseert de Conservatieven en Labour omdat ze niet eerlijk zijn over de hoeveelheid migranten die het Verenigd Koninkrijk nodig heeft. Als de regering halsstarrig blijft vasthouden aan haar belofte, zo waarschuwt ze, riskeert het land tien jaar lang een economische catastrofe.