'Financiën is in staat van ONTBINDING

Het was een korte vakbondsactie, gisterochtend bij de Financietoren aan het Brusselse Noordstation. De ambtenaren van Financiën - nog niet zo lang mooi geportretteerd in De fiscus op Eén - zijn immers boos. De afschaffing van een vergoeding van 10 euro voor een controle op meer dan 25 kilometer van huis was, zoals Marc Nijs (ACV Openbare Diensten) het formuleerde, slechts "de steen des aanstoots". Maar het verdwijnen van die vergoeding raakt wel de werking van de fiscus.