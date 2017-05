'Enkel potentiële daders kunnen misbruik voorkomen'

Eén op de vijf minderjarigen wordt slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar toch is er in Vlaanderen weinig laagdrempelige daderpreventie. De nieuwe anonieme hulplijn voor pedofilie Stop It Now! brengt daar verandering in. 'Enkel daderpreventie voorkomt misbruik echt.'

Ze beseften altijd al dat er kritiek kan komen, omdat het thema zo gevoelig ligt. De initiatiefnemers van de nieuwe anonieme hulplijn voor daderpreventie bij kindermisbruik zijn er evenwel van overtuigd dat de potentiële impact van het project, namelijk minder kindermisbruik, te belangrijk is om er niet mee door te gaan. De hulplijn moet eerst en vooral een luisterend oor bieden aan iedereen die worstelt met seksuele aantrekking tot kinderen. Afstand en volledige anonimiteit helpen daarbij. Ook de omgeving van iemand die bijvoorbeeld kinderporno kijkt of met gevoelens worstelt, kan bij de lijn terecht voor advies en ondersteuning.