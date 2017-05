'Een kinderhand mag niet zomaar gevuld worden'

De koning is zijn schoenen kwijt. Het waren de allermooiste, allerprachtigste, allerformidabelste schoenen van de wereld - de vorst zit in zak en as. Honderd kleuters delen des konings verdriet alsof het om hun eigen schoenen gaat en vatten met hem een magrittiaanse zoektocht aan naar zijn schoeisel. De koning zonder schoenen (2007, 3+) is een 4Hoog-classic: de productie verenigt beeldende poëzie en talige humor, verdrietige verstilling en speelse opwinding. Kleutertheater vergt doorgedreven ambacht en 4Hoog, opgericht door theaterwetenschapper Caroline Lanoye en regisseur Raf Walschaerts, is een pionier in de kunst.