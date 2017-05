'Echte verandering is geen utopie'

"Hoop is het omarmen van het onbekende." Op een protserig podium van de University of Pennsylvania in Philadelphia spreekt schrijver en activist Rebecca Solnit (1961) voor een uitzinnige - en al wekenlang uitverkochte - zaal. Het publiek, dat vooral uit jonge studenten en academici bestaat, maakt ijverig aantekeningen en knikt instemmend. "Mensen denken vaak dat hoop hetzelfde is als optimisme. Maar optimisme, net als pessimisme, is een vorm van zekerheid over wat de toekomst ons zal brengen.