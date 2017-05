'Brussel neemt het zekere voor het onzekere'

Vijf miljoen. Dat is 1 miljoen meer dan wat Utrecht twee jaar geleden betaalde voor de Grand Départ. In totaal kwam Utrecht uit op een werkingsbudget van 15,4 miljoen euro. Toch werd bij de eindafrekening een tekort gemeten van 584.000 euro. Moet ook Brussel straks met een dergelijk verlies rekening houden? Dat zou kunnen. "We weten allemaal dat wielrennen berust op een heel moeilijk economisch model", zegt Wim Lagae. "Inkomsten vragen via ticketing gaat niet. Alles moet komen van sponsoring. Maar ook daar overtreffen de ambities vaak de realiteit."